Une foire bien concrète pour les entreprises virtuelles à Chimay ce jeudi

« L’entreprise virtuelle de notre école, Aux Couleurs de Chimay, vise à promouvoir les bières et fromages de Chimay, la région de Chimay et ses produits régionaux », indique le collège Saint-Joseph.

De 9h30 à 12h30, les écoles et leurs entreprises virtuelles seront accueillies : l’école Saint-Joseph de Seneffe et leur entreprise virtuelle Sport Nation, l’Athénée royal Jean Rey Couvin avec leur entreprise Cosmo’Bio, l’IND de Philippeville et leur entreprise FISC, l’entreprise virtuelle Box Arel Food de l’INDA Arlon, Saint-André Charleroi avec leur entreprise virtuelle Pralin’Ada et l’ITCF d’Erquelinnes et leur entreprise Send@Smile.