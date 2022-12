Troisième match décisif pour la Belgique à la Coupe du monde: sous tension, les Diables sont à la merci d'un beau gâchis s'ils ne montrent pas un autre visage

Cela sent le roussi pour les Diables, qui doivent absolument battre la Croatie s'ils veulent poursuivre leur expédition dans le Golfe. Entre-temps, leur étoile a pâli comme le prouve la cote les donnant champions du monde, qui est passée à 70.00 pour 50.00 à la Croatie. Cela ressemble étrangement à une main tendue aux rêveurs, mais un petit exploit n'est pas à exclure au stade Ahmad bin Ali d'Al Rayyan où la Belgique jouera en déplacement. Le comportement collectif d'une équipe se mesurant aussi à sa réaction quand les choses commencent à tourner mal, on misera le 2 à 2.65 dans l'espoir que l'on verra bien des guerriers sur le terrain et pas des vieux grognards. Notre modèle de prédiction accorde à la Belgique 49.19% de chances de gagner (c'est bien moins que lors des deux autres matchs) contre 23.21% à la Croatie donnée à 2.70.

On peut s'attendre à un match serré, qui se termine par un match nul bien coté à 3.40, d'autant que la Croatie jouera plus prudemment puisque ce résultat lui conviendrait parfaitement. Malgré la faiblesse montrée en attaque, nous pointerons l'ouverture du score par la Belgique à 2.02 plutôt que la double chance "X2" à 1.44 et même que l'envoûtant "pas de but" à 11.00. Les Diables ont mené à la mi-temps dans 40% de leurs matchs contre seulement 20% aux Vatreni.

Le pari risqué: les deux équipes marquent

Comme cinq des sept dernières sorties des Diables se sont soldées par un résultat avec moins de 2,5 buts et qu'invaincue depuis huit matchs, la Croatie en a également collectionné cinq, la tentation est grande de miser sur l'«Under 2,5» à 1.82. Mais, il peut être intéressant d'oser un pari sur le nombre de buts marqués important comme le «plus de 2,5» à 2.02.

Les plus audacieux tenteront le combo à 5.10 voulant que la Belgique s'impose et que les deux équipes marquent. Pour éviter que l'expédition au Qatar ne se transforme en cauchemar, les Diables ne pourront pas proposer une nouvelle fois une animation déprimante. Il faudra que Kevin De Bruyne arrête de perdre des ballons en pagaille et que Michy Batshuayi ne collectionne plus les hors-jeu. En tout cas, ce duo n'a pas fonctionné jusqu'ici. Un but de KDB en cas de victoire belge est donné à 6.20 et de Batsman à 5.40 mais les détracteurs des Diables auront l'oeil attiré par les cotes de 21.00 et de 18.00 s'ils marquent et que les Vatreni s'imposent.

Les pronostics cités dans l’article n’engagent pas la rédaction.