Parlement bruxellois: plafonnement temporaire de l’indexation des baux commerciaux adopté en commission

Le texte initié par l’Ecolo Thomas Naessens et co-signé par des représentants de la plupart des groupes reprend le contenu d’un accord intervenu au gouvernement bruxellois il y a deux semaines. Il emprunte la voie d’une proposition parlementaire pour permettre son adoption en séance plénière du Parlement plus rapidement.

Limiter l’indexation

Sous réserve de son adoption en séance plénière avant la fin de l’année, le dispositif permettra de limiter pendant un an l’indexation des baux commerciaux. L’indice proposé pour calculer la partie de l’inflation intervenant à partir de juin 2021 (début de l’augmentation en flèche des prix de l’énergie) est l’indice des prix à la consommation réduit des composantes énergétiques (électricité, gaz naturel, butane, propane, combustibles liquides, combustibles solides et carburants). Cet indice a augmenté moins vite que l’indice santé et permet donc de limiter à un niveau plus raisonnable l’augmentation des loyers commerciaux.