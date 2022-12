L’agenda running du week-end

running

Corrida d’Andenne

On commence l’agenda avec une des courses les plus rapides de la province. La Corrida Artes Andenne, c’est l’évènement idéal pour tenter de battre son temps sur 5000 ou 10000, les deux distances proposées, sur une boucle plate de 2,5km à travers les rues de la cité des ours. Le départ des courses enfants (800 et 1600) a lieu ce vendredi 2 décembre à 19h à l’Andenne Arena. Pour le 5 et 10km, c’est à 20h. Plus d’infos sur corrida-andenne.be.

Corrida hivernale beaurinoise

Même date, même principe avec des boucles de 2,5 kilomètres à parcourir deux ou quatre fois à la Corrida hivernale de Beauraing. Départ des courses enfants (400-800-1200) à 19h, du 5km à 19h30 et du 10km à 20h15. Rendez-vous au centre sportif de Beauraing. Plus d’infos sur la page facebook de l’évènement.

Maredret Night Trail

Fini le plat et les boucles macadamisées, le trail nocturne de Maredret vous emmène sur les chemins abruptes de la vallée de la Molignée. Deux distances : 8km avec 250m de d+ et 18km avec 470m de d+. Départ à 19h et 19h15 à la salle Al’Bagne à Maredret. Plus d’infos sur maredretnighttrail.com.

Run and Bike de Gembloux annulé

La Team Ouloulou n’organisera pas de run and bike à Gembloux ce dimanche. Au programme, l’événement est annulé.