Malaise de 22 élèves de l’Athénée Provincial de Morlanwelz après leur vaccination contre le papillomavirus: le lot de vaccins utilisé a été écarté

« Ce type d’événement est malheureusement de nature à effrayer les parents envers les vaccins, et a fortiori du vaccin contre le papillomavirus. Cela pourrait constituer un frein à l’objectif général de renforcement de la couverture vaccinale qui a pour but de protéger nos enfants contre de graves maladies, » s’est-il exprimé.

Même situation à Huy

En Belgique, 1.000 nouveaux cas de cancer directement liés au HPV sont recensés chaque année et touchent à la fois les femmes et les hommes. Laurent Devin rappelle que le meilleur moyen de lutter contre ce virus demeure la vaccination des jeunes. En Fédération Wallonie-Bruxelles, la vaccination est gratuite depuis le 1er août 2022 et peut se faire soit via l’école et les services PSE ou bien par l’intermédiaire du médecin généraliste.