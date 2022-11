L’éclairage public éteint de 23h à 6h à Comines-Warneton: la mesure sera mise en place dès le 1er décembre

Sur proposition d’ORES, gestionnaire de l'éclairage public, le Collège Echevinal a pris la décision d’éteindre l’éclairage public aux heures creuses de la nuit, soit entre 23h et 6h (sauf le vendredi et le samedi) et ce, du 1er décembre au 31 mars prochain. La reprogrammation horaire des luminaires s’effectue progressivement pour être complète dès ce jeudi ; l’extinction de l’éclairage est donc déjà effective dans certaines rues depuis quelques jours. Ces dispositions permettront à la Ville d’économiser 235 MWh sur la période visée, soit un montant de 123.000 €. Les rejets de CO² et l’impact nuisible sur la faune nocturne se verront aussi fortement réduits grâce à cette action. Certains points lumineux situés sur voiries régionales risquent de ne pas être impactés par ce nouvel horaire car il s’agit d’éclairages gérés par le SPW. L’éclairage de la N58 restera allumé ; les points lumineux équipés de LED’s seront « dimmés ».

Cette décision a été prise en parfaite concertation avec les services de Police. Le lien entre la présence d’éclairage public et une baisse du nombre de délits n’est pas toujours démontré et certaines études, menées ailleurs qu’en Belgique, démontrent même parfois que l’absence d’éclairage entraînait une diminution de toute forme de criminalité. L’impact de cette mesure sera évalué régulièrement par la Ville et la Zone de Police, qui restent à l’écoute des citoyens. Nous rappelons le numéro d'urgence Police : 101.

Les illuminations de fin d’année maintenues En ce qui concerne les illuminations de fin d’année, celles-ci sont maintenues car composées exclusivement de LED peu énergivores. Le décor lumineux placé sur l’ensemble du territoire, fruit de l'important investissement réalisé en 2021, représente une dépense pour la consommation qui s’élève à seulement 250 € pour toute la période (soit 6 semaines). Compte tenu de l’apport de ces décorations pour les rues commerçantes et des difficultés que les commerces de proximité traversent déjà avec la crise, la Ville souhaite éviter une pénalité supplémentaire. Cela participe également à l'ambiance chaleureuse des fêtes de fin d'années, réconfortante pour beaucoup.