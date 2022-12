Le passé colonial belge sera débattu à Viroinval ce vendredi

Cette conférence entend prolonger avec les citoyens, le débat qui a lieu actuellement à la Chambre dans la « Commission spéciale chargée d’examiner l’État indépendant du Congo (1885-1908) et le passé colonial de la Belgique au Congo (1908-1960), au Rwanda et au Burundi (1919-1962), ses conséquences et les suites qu’il convient d’y réserver ».

La nouvelle conférence s’inscrit dans la foulée des deux précédentes et permettra de faire le point sur les travaux de la commission spéciale qui arrive au stade des conclusions et recommandations. « À cette occasion, les deux orateurs sont le député fédéral Jean-Marc Delizée, membre de la commission spéciale et Monsieur Julien Truddaïu, chercheur et auteur du livre « Notre Congo/Onze Kongo – la propagande belge dévoilée ». »