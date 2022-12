Des locataires du Foyer Laekenois sans ascenseur depuis près de 10 jours: «C’est compliqué avec les jeunes enfants et les courses»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les locataires du numéro 695 de la chaussée Romaine ne sont pas contents. Depuis plus d’une semaine, l’ascenseur de leur immeuble de 11 étages est en panne. Cet immeuble appartient au Foyer Laekenois, une Sisp de la Ville de Bruxelles. Sur l’ascenseur, un avis est affiché. « Suite à un problème technique, l’ascenseur est temporairement hors-service, les pièces de rechange sont en commande et nous mettons tout en œuvre pour que celui-ci soit opérationnel le plus rapidement possible », indique l’avis sur la porte de l’ascenseur. Un avis pas suffisant pour les habitants de l’immeuble.