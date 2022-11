Le restaurant The Poet lance un calendrier de l’Avent un peu particulier à Bruxelles

Il n’y a pas plus traditionnel que le calendrier de l’Avent pour attendre le 25 décembre. Si les calendriers de thés, chocolats et autres produits de beauté sont monnaie courante, les calendriers de l’Avent au restaurant le sont bien moins ! Afin de bousculer les habitudes et de proposer une expérience inédite à ses clients, le restaurant The Poet, installé en plein cœur du quartier européen, propose cette année un calendrier de l’Avent. Une tradition européenne qui s’impose toutes les ans un peu plus et qui a le don d’insuffler un air de fête à chaque journée du mois de décembre.

19 soirs, 19 surprises

Pour cette première édition, le calendrier The Poet commencera le 6 décembre, jour de Saint-Nicolas, et se terminera bien évidemment le 24 décembre, soir du Réveillon (soirée lors de laquelle un menu spécial sera servi). Chaque soir, à l’heure du dessert, les clients qui auront déjà bien profité de la cuisine réconfortante et moderne de The Poet, auront la possibilité de participer à la « loterie » de Noël. En piochant la boule de Noël gagnante, le client pourra obtenir un prix. Les cadeaux changeront tous les soirs et prendront des formes différentes : dîner exclusif au sein de l’hôtel, cocktails signatures offerts, bouteille de champagne, bon cadeau ou même séjour dans certains hôtels Renaissance (groupe Marriott) à travers l’Europe… les possibilités sont nombreuses ! Une chose est sûre, The Poet compte bien célébrer la fin de l’année en gâtant ses clients d’une bien jolie manière.