Les premiers chiffres des Plaisirs d’Hiver plus que positifs: succès de foule pour le premier week-end

« Quelle joie de retrouver les Bruxellois.es et les touristes pour cette nouvelle édition de Plaisirs d’Hiver qui s’annonce exceptionnelle », souligne Delphine Houba, échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements à la Ville de Bruxelles. « Le public ne s’y est pas trompé et est venu en nombre profiter du ‘meilleur marché de Noël’. Magie et convivialité ont lancé le premier week-end d’un événement qui fait rayonner Bruxelles sur la scène internationale. »

Quelques chiffres

Entre le vendredi et le dimanche, 325.017 visiteurs ont pu découvrir pour la première fois le sapin de Noël illuminé et le spectacle son et lumière sur la Grand-Place, les 240 chalets du « Plus beau marché de Noël du monde », les attractions et les nombreuses nouveautés.