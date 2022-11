Le Marché Saint-Jean à Braine-l’Alleud fait peau neuve et diversifie ses produits: «On voulait que le consommateur puisse tout trouver chez nous»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mercredi 30 novembre, le Marché Saint-Jean ouvrait les portes de son tout nouveau magasin. Cette grande épicerie bio a été créée en 2016 par deux sœurs passionnées et après six années, leur concept s’est agrandi pour proposer davantage de produits et de services. Durant les travaux, le magasin est resté ouvert, il n’a fermé ses portes que ces 28 et 29 novembre pour permettre aux équipes de terminer les travaux et tout mettre en place pour la grande réouverture de ce mercredi.