Un avant-goût hivernal pour la Belgique: Luc Trullemans annonce les premières neiges

Les maximales seront encore de saison avec 7 à 9º sous les éclaircies de l’ouest du pays, 5 à 7º sous la grisaille dans le reste du pays et seulement 2 à 5º en Ardenne.

Vendredi, nous perdrons encore 2 à 3º et il gèlera légèrement en haute Ardenne où les stratus bas provoqueront déjà des dépôts de givre dans la nature.

Pour le reste le temps restera bien gris en toutes régions dans une atmosphère très fraîche avec des températures diurnes ne dépassant pas 0 ou -1º en Hautes Fagnes, 3 ou 4º en plaine et peut-être encore 5 à 6º du côté du littoral où la bise de nord-est sera assez désagréable avec des pointes de 40 km/h.

En soirée et la nuit suivante il neigera quelque peu sur les provinces de l’est du pays avec des températures entre 0 et -2º ce qui provoquera un petit saupoudrage du sol et quelques routes glissantes. Dans les autres régions les minimales seront comprises entre 0 et 3º et il fera généralement sec.

Samedi, le vent d’est restera désagréable et continuera à nous amener de l’air encore plus froid sous un ciel restant bien gris et de temps à autre encore quelques petites chutes de neige, surtout sur le nord du pays.

Les maximales afficheront l’après-midi à peine +1 à -2º sur le relief ardennais et 1 à 4º dans les autres régions.

Dimanche, la journée commencera sous un ciel gris qui deviendra plutôt variable avec des éclaircies.

À l’exception de la bande côtière où en matinée nous noterons environ 1 ou 2º, il gèlera partout avec des températures entre -1 et -5º en Ardenne et entre 0 et -2º en plaine.

Quelques chutes de neige seront encore possibles surtout en première partie de journée.

De jour le ciel restera fort changeant avec des apparitions du soleil et même des périodes plus ensoleillées sur le sud-est du pays mais le vent d’est à nord-est augmentera encore l’impression de froid avec des pointes de 30 à 50 km/h.

Lundi et mardi, l’activité dépressionnaire augmentera de plus en plus sur la Péninsule ibérique et dans le Golfe de Gascogne ce qui amènera de l’air plus doux sur le sud et l’ouest de la France.

Nos régions resteront encore dans l’air froid avec des températures nocturnes et matinales entre -3 et +4º selon les régions et des maximales diurnes entre 0 et 6º selon l’altitude.

L’air continental devenu plus sec nous garantira un temps plus lumineux avec de belles périodes ensoleillées.

Évolution pour le reste de la semaine prochaine

Les modèles de prévision sont encore indécis mais le modèle européen prévoit le passage d’une dépression sur le nord de la France et nos régions ce qui entraînerait un temps fort médiocre chez nous avec d’abord de la pluie parfois importante et des températures remontant entre 4 et 9º.

Ensuite lorsque le centre dépressionnaire sera passé sur l’Alsace, l’air redeviendrait plus frais voire assez froid avec des températures diurnes entre 1 et 7º et des minimales nocturnes de +3º à la mer à -2º selon l’altitude.

Le vent de nord-est devrait aussi souffler en rafales de 50 à 70 km/h et avec ces températures les précipitations seront généralement de pluie ou de neige fondante en plaine mais il devrait neiger assez bien sûr le relief ardennais (à confirmer !)