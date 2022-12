Téléthon 2022: Kev Adams comme parrain de la 36ème édition

C’est parti pour la 36e édition du Téléthon et ses 30 heures de direct entre France 3 et France 2. Et cette année, c’est Kev Adams qui a accepté de revêtir le costume de parrain.

« Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis touché et fier d’endosser ce rôle », confie l’humoriste. « Ensemble, on ne lâchera rien pour donner aux chercheurs les moyens d’aller encore plus vite et de remporter des nouvelles victoires. Le plateau du Téléthon a été l’une de mes premières télés à mes débuts. J’étais hyper-impressionné et déjà très fier d’y être. »