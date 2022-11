Depuis 2014, 160 Louviérois ont déjà commandé une plaque personnalisée: à Manage, le bourgmestre a reçu sa plaque «Papet» pour ses 60 ans

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis 2014, il est possible d’obtenir une plaque personnalisée pour le prix de 1.000 €. Un petit « extra » que s’octroient de plus en plus de personnes ou d’entreprises.

Mais tout n’est pas autorisé : les termes à caractères xénophobes et racistes sont interdits, tout comme les mots insultants.