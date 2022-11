À Dison, des riverains manifestent pour un passage sécurisé sur le pont de Renoupré: «On en a marre»

Un ras-le-bol que les habitants expliquent par un manque de sécurité dans leur quartier. Une des riverains, Dolores Guiterrez, place le contexte général : « Avant les inondations, le pont de Renoupré était accessible pour tous, tandis que la rue Tivoli était interdite aux voitures et aux piétons et était uniquement accessible pour le bus 701. La rue a connu certains éboulements et depuis lors, le bus ne passe plus. »

Sauf que les piétons ne se sentent pas en sécurité. « Il n’y a pas de trottoir, pas d’espace sécurisé pour qu’on puisse passer. Il y a des camions qui passent et nous sommes à côté. Ça nous fait faire également un détour assez important de 25 minutes. Pour conduire son enfant à l’école, une maman qui habite de l’autre côté du pont, doit faire un détour de 2 kilomètres. C’est absurde. »

Selon les riverains, le quartier est laissé à l’abandon. - M.DP.

Avec cette mobilisation, le comité de quartier veut insister sur l’importance de créer un passage piétonnier sur le pont ou d’assurer totalement la sécurité des piétons qui empruntent la rue Tivoli.

« On ne se sent pas en sécurité, c’est très effrayant. Certains automobilistes roulent à toute vitesse. On marche sur la route, on n’a aucun moyen de faire autrement », ajoute une autre habitante du quartier. « Les enfants empruntent cette rue très tôt pour aller à l’école. Et comme nous sommes en hiver, il fait de plus en plus noir le matin et le soir, et la rue n’est pas assez éclairée », ajoute Rebecca Van Weymers, présente à la mobilisation. « On en a marre. Nous voulons simplement un passage sécurisé. »