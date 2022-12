Condamné à 10 ans pour une tentative d’assassinat sur un médecin de Van Gogh, Jean conteste l’intention homicide en appel

Le trentenaire, qui a été reconnu responsable de ses actes, a un triste parcours: alcool, cannabis, cocaïne, antidépresseurs… La délinquance, les condamnations, la prison et la précarité ont suivi. Quelquefois, il est à bout et prêt à tout pour se faire interner, se faire soigner. C’était le cas en février 2021 lorsqu’il s’est présenté à l’hôpital Van Gogh. Avec un couteau en poche au cas où on ne l’accepterait pas. Il a d’ailleurs sauté par surprise sur le médecin qui l’a reçu, le frappant à deux reprises… en promettant de revenir armé d’un 9mm! Il sera maîtrisé et emmené par la police. C’était la troisième fois qu’il tentait de se faire interner en 10 jours… Devant le juge d’instruction, il dira même : « J’avais pris un couteau, je regrette de l’avoir raté. Malheureusement, je ne suis pas arrivé à mes fins. Mais la prochaine fois, j’y arriverai ».

Les faits avaient alors été qualifiés de tentative d’assassinat et Jean avait finalement été condamné à 10 ans de prison. Il a fait appel depuis. La défense a plaidé une requalification en coups et blessures, non prémédités, et a plaidé un sursis probatoire sur une peine de moins de cinq ans.