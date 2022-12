Maureen Louys présente la nouvelle émission, «Les étoiles du chocolat»: «C’est notre or noir national»

De quelle façon exactement va se dérouler le concours ? Il y a trois diffusions le samedi en access, juste avant le J.T., et un grand prime qui contiendra à la fois la demi-finale et la finale. On commence par la sélection des vingt-quatre candidats, qui présenteront leurs créations : sculptures énormes, pâtisserie, mignardises… De là, il n’en restera que neuf, qui recevront leur golden ticket pour la demi-finale. Et ils ne seront plus que trois en finale.

Les candidats sont des amateurs ou des professionnels ?

Ce sont tous des pros, mais il y en a qui sont plus pros que d’autres, dans la mesure où pour certains, ce n’est pas le métier principal. On a par exemple un pharmacien qui fait du chocolat, mais il est pro dans la mesure où il est hyper-compétent. Mais d’autres participants ont leur propre enseigne.

Le jury est aussi très relevé ! Oui. On a Pierre Marcolini et Jean-Philippe Darcis, que je connaissais, mais aussi Victoire Finaz, chocologue. Je ne la connaissais pas et j’ignorais même que sa spécialité existait. C’est assez génial. Un concours de chocolat, ça s’imposait en Belgique ! Ah oui, c’est même dingue qu’il n’y ait pas eu ça avant. J’ai goûté pas mal de choses hors caméra et je pense que j’ai eu ma dose. Heureusement, j’ai un foie en titane trempé ! (Rires.) Et puis, je n’ai pas exagéré. Comme c’est très chocolaté, il faut déguster avec modération. Lire aussi Pourquoi Maureen Louys et son compagnon Valentin ont décidé d’appeler leur petit garçon Achille? «On hésitait entre…» Vous-même, vous êtes accro au chocolat ? J’adore le chocolat. Mais qui n’aime pas ça ? Je suis super-contente qu’on m’ait proposé cette présentation. Du coup, j’ai reçu des petits ballotins. Et puis, ça permet de mettre en évidence tous ces artisans qui défendent notre or noir national. C’est dingue ce qu’ils peuvent faire en travaillant le chocolat. L’année prochaine, on vous retrouvera aux commandes de « The Voice Kids ». Comment se sont déroulés les tournages ? Ils ne sont pas finis, mais la saison s’annonce de haut vol. On avait déjà eu des kids incroyables il y a deux ans, mais on monte encore d’un cran. Je suis épatée par ces enfants qui ont le cran de se pointer et de chanter devant le public et les coachs. C’est une super-saison qui s’annonce. Il y aura des pépites.