Journée mondiale de lutte contre le Sida: un nombre croissant de personnes en Europe vivent avec le VIH non diagnostiqué

En revanche, dans l’UE/EEE, il y a eu légèrement plus de diagnostics que d’infections par le VIH au cours de la dernière décennie, ce qui indique que le nombre de personnes vivant avec un VIH non diagnostiqué est probablement en baisse dans nombre de ces pays, selon l’ECDC. Ce dernier estime toutefois qu’une personne sur huit vivant avec le VIH dans l’UE/EEE n’est toujours pas diagnostiquée.

« En l’absence de dépistage régulier du VIH pour les personnes les plus exposées, il peut s’écouler une longue période entre l’infection par le VIH et le diagnostic. Ce n’est pas bon pour les individus, car ils risquent davantage de souffrir de maladies graves, voire de mourir, si le diagnostic est tardif. Ce n’est pas bon non plus pour la santé publique, car les personnes séropositives non traitées peuvent transmettre le VIH à leurs partenaires sexuels sans le savoir », souligne la directrice de l’ECDC, Andrea Ammon.

« La stigmatisation persistante et généralisée du VIH dissuade les gens de se faire dépister et nous éloigne dangereusement de notre objectif de 2030, qui est de mettre fin au sida », ajoute Mme Ammon.

La crise sanitaire a également eu un impact sur le dépistage du VIH. L’ECDC pointe le fait que les chiffres rapportés ont fortement diminué en 2020, première année de la pandémie de Covid-19, et les nouveaux diagnostics de VIH rapportés dans la région Europe de l’OMS en 2021 sont restés inférieurs de près de 25 % au niveau précédant la pandémie.

L’ECDC rappelle ainsi la nécessité d’intensifier « rapidement le dépistage du VIH ».