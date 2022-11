Les hôpitaux namurois saturés par l’épidémie de bronchiolite: «On approche des 75% de lits occupés en pédiatrie»

Depuis une dizaine de jours, une épidémie de bronchiolite sévit dans les hôpitaux du pays. Bien que cette période de l’année soit propice à cette maladie, les professionnels de la santé semblent s’accorder pour dire que l’épidémie atteint un niveau « sans précédent ». Pour rappel, la bronchiolite est une infection virale qui touche les voies respiratoires et les nourrissons jusqu’à 24 mois environs.

Les hôpitaux sont au bord de la saturation, et la région namuroise n’échappe pas à la règle. C’est le cas du côté du site Sambre du CHR, à Auvelais. « Depuis dix jours, on constate une nette augmentation des cas de bronchiolite chez des enfants en bas âge », confie le directeur médical, Alexandre Hébert. « On approche des 75 % de lits occupés en pédiatrie pour des bronchiolites. Généralement, ce sont pour des cas où il y a un besoin de supplément en oxygène. »