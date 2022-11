La Commission propose des règles pour rendre tous les emballages recyclables en 2030

Le paquet de propositions vise aussi à éliminer les emballages inutiles, limiter le surconditionnement (ou suremballage) et fournir des étiquettes claires pour favoriser un recyclage correct. «Nous avons tous reçu des produits commandés en ligne dans des boîtes excessivement grandes», illustre le commissaire à l’Environnement et aux Océans, Virginijus Sinkevi?ius.

Il s’agit notamment de fixer des critères de conception pour les emballages, de mettre en place des systèmes de consigne obligatoires pour les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium et de préciser quels types d’emballages doivent être compostables afin que les consommateurs puissent les jeter dans les biodéchets.

Les entreprises devront proposer aux consommateurs un certain pourcentage de leurs produits dans des emballages réutilisables ou rechargeables, par exemple pour les boissons et les repas à emporter ou les livraisons des commandes en ligne.

Certaines formes d’emballage seront interdites, par exemple les emballages à usage unique pour les aliments et les boissons dans les restaurants et les cafés, les emballages à usage unique pour les fruits et légumes, les bouteilles miniatures de shampoing et d’autres emballages miniatures dans les hôtels.

Des taux obligatoires de contenu recyclé seront imposés. Les producteurs devront les inclure dans les nouveaux emballages en plastique. «Cela contribuera à transformer le plastique recyclé en une matière première précieuse», expose la Commission.

L’exécutif apporte également des éclaircissements aux consommateurs et à l’industrie en ce qui concerne les plastiques biosourcés, compostables et biodégradables, en précisant pour quelles applications ces matières plastiques sont réellement bénéfiques pour l’environnement et comment elles devraient être conçues, éliminées et recyclées.

Quant aux industries de l’emballage à usage unique, elles devront investir dans une transition, mais l’impact global sur l’économie et la création d’emplois dans l’UE est positif, assure la Commission: l’encouragement de la réutilisation devrait à lui seul permettre de créer plus de 600.000 emplois dans le secteur de la réutilisation d’ici à 2030, dont un grand nombre dans des petites et moyennes entreprises locales.