LaMeuse Foot | Romain Pierret et Karim Ghafghaf, emblèmes des «dream teams» du Croatia et de Thisnes en P3

Tous deux arrivés lors du dernier mercato dans des formations qui se veulent très ambitieuses en 3ème Provinciale et en provenance de formations actives à l’échelon national, Romain Pierret (encore gardien à Aywaille lors du défunt exercice) et Karim Ghafghaf (qui était dans le staff d’Houlmont à Sprimont jusqu’à l’aube du tour final) prennent toujours autant de plaisir dans des noyaux qui regorgent d’atouts ayant fait les beaux jours de cylindrées une ou plusieurs divisions plus haut.

« Le but est de monter en P2, on ne va pas se cacher », nous disent-ils alors que Romain estime que les Wandruziens seront probablement champions avant la fin de la saison, de quoi motiver les troupes d’Andrimont et de l’EJ Fléron qui ne sont pas si loin. Les deux équipes montent en puissance dans leurs séries respectives.

« On est à plein régime à Thisnes », souligne Karim Ghafghaf qui n’a pas hésité à évoquer son amitié avec Mathieu Belme ou encore à s’exprimer sur la fin de son épisode Sprimontois, lui qui vit peut-être sa dernière saison comme joueur au Wallonia Thisnes. « Ça dépendra de plusieurs facteurs », confie le joueur de 41 ans.

Romain Pierret, lui, n’a pas tari d’éloges sur la ferveur qui anime le Croatia, où ce dernier n’a encaissé que 4 buts en 16 matchs dans un championnat où les équipes B de deux de ses anciens clubs figurent. Le keeper de 30 ans avoue par contre qu’il n’a plus l’envie d’évoluer en Nationales. « J’ai de nombreux problèmes de dos et je ne crois pas que ça le ferait encore à un tel niveau. »

Coupe du monde en cours oblige, on a évidemment demandé l’avis de nos deux invités sur ce Mondial 2022 au Qatar et sur les performances des Diables Rouges qui les laissent perplexes bien qu’ils croient tout de même à une qualification noire-jaune-rouge ce jeudi après-midi. Une poule spéciale pour nos deux intervenants puisque Karim a des origines marocaines et que Romain joue pour un club dont l’identité et le président sont marqués du sceau croate.