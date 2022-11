Le service «Hiver» de la Ville de Liège se tient prêt

Sur les 660 km de voiries que compte la Ville de Liège, 550 km sont des voiries communales et à charge de la Ville. 110 km ont un statut régional et sont gérés par le SPW : « En cas de conditions très rigoureuses, des actions transversales entre les différents départements sont mises en place afin d’accentuer le déneigement manuel de certaines voiries difficiles d’accès, et cela, pour garantir la circulation des piétons et notamment celle des plus fragilisés d’entre eux. Rappelons que les cheminements piétons représentent 1.000 km sur le territoire de la Ville. L’accès aux bâtiments publics où sont localisés des mini-crèches, des crèches, des écoles, des mairies de quartier, et l’accès aux locaux qui accueillent des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées doivent être garantis », explique Roland Léonard, échevin des Travaux.

En outre, les écoles communales sont approvisionnées en sel. Les antennes du CPAS aussi. Les services des travaux assurent également la fourniture de sel en conteneur à proximité des voiries à forte déclivité : « 130 bacs à sel sont ainsi mis à disposition des riverains concernés. Cette mesure permet aux citoyens d’assurer un déneigement efficace devant leurs habitations. »