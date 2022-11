La gare d’Erquelinnes sera mise en vente en 2023, le snack My Kebab, détruit par les flammes il y a deux ans, sera rasé

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ça va bouger du côté du quartier de la gare à la rue Albert Ier à Erquelinnes! On le sait, ce tronçon du quartier est une épine dans le pied de la Commune qui souhaite le redynamiser depuis des années.

Entre le long dossier du hall à marchandises, le snack My Kebab et la solderie Mille Idées qui ont brûlé il y 4 et 2 ans, ou encore les bâtiments de la gare et le Match complètement désertés, pas facile d’insuffler un second souffle.

Toutefois, les choses avancent du côté de la gare ferroviaire.