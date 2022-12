Une bande de voleurs dans des véhicules arrêtée à Seraing grâce à l’aide précieuse de plusieurs citoyens

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les vols dans les véhicules font partie de cette « petite criminalité » particulièrement désagréable.

D’abord, parce qu’il y a dans le chef des victimes un sentiment d’intrusion dans leur vie privée. Qui n’a en effet jamais laissé des effets personnels dans sa voiture ? Ensuite, parce que ces vols sont particulièrement chronophages.

Entre le rendez-vous à la police pour déposer plainte, celui à l’assurance pour aller déclarer le sinistre et enfin, celui visant à réparer les dommages, on peut rapidement y perdre plusieurs heures. Et cela, sans compter les éventuels vols de documents officiels qu’il faut alors remplacer.