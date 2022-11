«Je me demandais si mes amis vivaient encore»: comment la fête de fin d’examens d’un groupe de jeunes a viré au massacre à Leuze

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme le veut la tradition, même si elle est décriée par certains, lorsque survient la fin des examens et la réussite qui en découle dans la majorité des cas en secondaire, une petite fête improvisée est organisée. Elle peut l’être chez un étudiant ou dans un bar propice à l’amusement. S’il y a parfois des débordements dus à une consommation trop importante d’alcool, généralement, ce genre de rassemblement se déroule sans couac.

Mais ce lundi 20 juin 2022, à Leuze, un groupe de jeunes est pris à partie par quatre personnes plus âgées. Alors qu’ils ont consommé de l’alcool avec exagération, les lascars prénommés Sulyvan (21 ans), Dylan (27 ans), Jérémy (21 ans) et Shorne (31 ans), se présentent au café pour boire un dernier verre. Sauf que la situation déborde à cause du comportement puéril de l’un d’entre eux. On assiste ensuite à une scène d’une rare violence.