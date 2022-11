Le cadran du Beffroi de Tournai bloqué sur 11h06 depuis quelques jours: les choses pourraient très vite revenir à la normale

Pour les touristes qui viennent passer une journée à Tournai pour visiter, cela ne fait pas bon genre… Contacté par nos soins, l’Office du Tourisme de la Ville est bien au courant du problème. « Malheureusement, nous essayons de faire le plus vite possible mais cela prend quand même quelques jours », explique Catherine Vanden Broecke, employée à l’Office du Tourisme. « Le temps d’avoir le bon de commande à la ville et de contacter un technicien de la société qui s’occupe de cela, il a fallu une grosse semaine. Et personnellement, je trouve que ça a été encore assez vite ! »

Pour le moment, le nœud du problème n’est pas connu : « Personne ne sait d’où cela vient. Nous avons d’abord demandé aux électriciens de constater la chose mais cela n’est pas un problème électrique. La firme vient sur place ce jeudi matin afin de voir ce qu’il en est. J’espère que cela va vite rentrer dans l’ordre ! »