Les écoles mettent Aywaille aux couleurs de Noël

Avec l’arrivée du mois de décembre, Aywaille se met aux couleurs de Noël. Et cette année encore, les jeunes Aqualiens sont mis à contribution. « Une petite cinquantaine de sapins décorés par les enfants des écoles de l’entité, tous réseaux défendus, ainsi que par les scouts, la Chambarderie et le centre de jeunes ASF, sont en effet installés dans les centres d’Aywaille et de Remouchamps, détaille Christian Gilbert, l’échevin du Commerce. C’est la troisième année qu’on le fait. »

Et, cette fois encore, Aywaille Commerce met la main au portefeuille, en finançant 30 euros par sapin. « On espère évidemment que les parents viendront voir celui qui aura été décoré par leurs enfants, et qu’ils en profiteront pour faire un tour dans Aywaille et Remouchamps », continue M. Gilbert. D’autant que les animations ne manqueront pas durant les prochaines semaines.