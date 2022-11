Coupe du monde sur la RTBF: ça vous énerve de zapper entre la Une et Tipik pour suivre deux matches en même temps? D’autres chaînes ont trouvé des solutions…

Depuis ce mardi, et l’ouverture des 3ème match dans la phase des poules, deux rencontres se déroulent en même temps. Deux matches à 16h, et deux matches à 20h. Et ce, jusque vendredi. La RTBF, qui détient les droits de l’ensemble de la compétition, a fait le choix de diffuser les deux matches sur deux chaînes différentes : l’un sur La Une, l’autre sur Tipik. Et chaque téléspectateur choisit la rencontre qu’il souhaite regarder. Jusque-là, tout va bien…

Sauf que cette situation est assez frustrante (même insupportable) quand le score de l’autre match influence ce qu’il se passe dans le match que vous avez choisi. Et que le commentateur refuse d’actualiser la situation en temps réel. C’était notamment le cas, lors de l’Euro 2021, pendant les rencontres Allemagne-Hongrie et France-Portugal. Le résultat de ce groupe allait déterminer la nation qui allait affronter les Diables rouges en 1/8ème de finale. Et le commentateur de France – Portugal, Franck Peterkenne, avait « jeté l’éponge », tellement il y avait des rebondissements : « Vous savez quoi ? Cela modifie tout dans le groupe. Je vous donne juste l’indice parce qu’on ne va pas passer toute la soirée à faire les modifications à chaque fois qu’un but tombe… ».

Assez frustrant sur le coup… car c’est justement l’info que tous les téléspectateurs voulaient en temps réel.

Heureusement, cet exemple est plutôt l’exception. Les journalistes de la RTBF ont la consigne d’annoncer, en direct, le changement de score dans l’autre rencontre. Par contre, comme rien ne s’affiche à l’écran (à part le classement actualisé, mais cela ne dure que quelques secondes), si vous n’êtes pas attentif à 100 %, vous devez donc zapper d’une chaîne à l’autre pour vérifier les scores.

Nous avons donc zappé, ce mardi soir, entre de nombreuses chaînes étrangères pour savoir comment, dans les autres pays, ces chaînes font vivre ces deux matches simultanés (en l’occurrence, ici, Iran – USA et Angleterre – Pays de Galles) ? Petit tour d’horizon…

En Italie

La Rai diffuse les deux matches sur deux canaux : Rai 1 et Rai Sport + (comme la RTBF, donc). Mais dès qu’il se passe quelque chose dans l’autre match, un double écran intervient et les téléspectateurs peuvent voir, en direct ou en différé de quelques secondes, ce qu’il se passe (ou s’est passé) sur l’autre terrain. Pratique. Simple. Efficace. Le téléspectateur ne rate rien. C’est une sorte de « multilive ».

En Suisse

Ce même dispositif a également été adopté par la télévision suisse publique, la RTS :

Aux Pays-Bas

La NOS, aux Pays-Bas, propose également à ses téléspectateurs les deux rencontres sur deux chaînes : NOS1 et NOS3. Pas de double écran par contre durant la rencontre. Mais durant l’intégralité des deux matches, les deux scores sont affichés. Le téléspectateur ne doit donc pas garder son téléphone en main toute la partie sur une application de live score, ou zapper d’une chaîne à l’autre pour voir s’il y a eu une évolution au marquoir…

En Allemagne

Comme vous pouvez le voir sur la photo principale illustrant notre article, ARD use de ce même dispositif pour ses téléspectateurs allemands. Pareil chez Sporza (la VRT), en Flandre :

La RTBF, TF1, beIN sports, la BBC…

Par contre, TF1, beIN sports et la BBC ont décidé (comme la RTBF) de ne pas afficher les deux scores sur l’écran du match. Et pas de double écran non plus (comme sur la Rai et la RTS). Pour TF1, cela se justifie par le fait que la chaîne n’a les droits que sur un seul des deux matches. beIN sports, une chaîne habituée au « multi live », n’en propose pas non plus. Selon Florent Houzot, le Directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de beIN sports, c’est la FIFA qui ne l’autorise pas. La question est évidemment de savoir pourquoi la RTS et la Raï ont, eux, le droit de le faire. Nous n’avons pas la réponse.

La bonne nouvelle, pour le téléspectateur belge, c’est que la production propose en temps réel l’actualisation du classement du groupe dès qu’un goal est inscrit dans l’une des deux rencontres.

Benjamin Deceuninck, le présentateur des studios Mondial sur la RTBF, nous expliquait ce choix (avant le début de la compétition) :

« Il n’y a pas de solution idéale pour ces deux matches qui se déroulent en même temps. Vous devez savoir que nous recevons énormément de messages de téléspectateurs nous demandant de ne surtout pas donner le score de l’autre match en direct parce qu’ils veulent regarder ce second match après, quasi dans les conditions du direct. Il n’y a donc pas l’unanimité par rapport à la solution choisie. On se fait même engueuler si on donne trop vite le score de l’autre match ! N’oublions pas non plus que nous ouvrons l’antenne de nos deux chaînes principales, ce n’est pas rien. À la mi-temps, on montre également les images des deux rencontres. Pour un multilive, je retiens l’idée pour l’Euro 2024… Mais sincèrement, je ne sais pas si l’UEFA (pour l’Euro) ou la FIFA (pour la Coupe du monde) l’autorise ».

Pour celles et ceux qui ne veulent pas zapper d’une chaîne à l’autre pour suivre l’évolution du score des deux matches, un seul conseil : laissez votre écran d’ordinateur ou de votre smartphone brancher sur ce LIVE SCORE.