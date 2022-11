La manifestation nationale prévue le 15 décembre est reportée au 16, annonce la FGTB

La date initialement choisie posait problème en raison d’un grand nombre d’événements organisés dans la capitale ce jour-là, dont un sommet européen. Bien que le sommet s’étale sur trois jours et se déroule également le 16, cette date est moins problématique en termes d’effectifs policiers pouvant être déployés sur le terrain, explique la FGTB.

La manifestation est organisée en front commun par la FGTB, la CSC et la CGSLB et intervient alors que les négociations salariales entre employeurs et syndicats sont dans l’impasse.