Attention si vous roulez dans le Hainaut, à Liège ou à Namur: dix radars tronçons seront bientôt activés sur les autoroutes wallonnes!

Le réseau autoroutier belge compte 63 sites équipés de radars tronçons de la police fédérale. Et il n’est pas pour le moment prévu d’en placer davantage car tous les appareils ne sont pas encore actifs. Interrogée par le député Daniel Senesael (PS) à la Chambre, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a fait l’état des lieux du parc à la date de ce 1er octobre. Sur les 63 sites, 34 verbalisent effectivement : 18 au nord du pays dont 8 en Flandre-Orientale et 6 en province d’Anvers, et 16 en Wallonie. La police n’en dispose pas à Bruxelles, mais précise la ministre, la Région bruxelloise en a implanté 14 de son initiative.