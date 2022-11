Bientôt des mariages célébrés au château de Franchimont, la Charmille de La Reid…?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Selon Cédric Théâte, la commune de Theux regorge de joyaux mêlant patrimoine, tradition et culture. Pour le conseiller communal IFR, beaucoup de Theutois et Theutoise s’y attachent et identifient. Ce dernier espère bientôt que l’on pourra s’y marier.