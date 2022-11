Tunisie-France: l’incroyable erreur de TF1, la chaîne coupe la retransmission du match à 1-1… alors que les Bleus ont finalement perdu!

Les Français ont longtemps pensé que l’Equipe de France avait accroché le nul contre la Tunisie, mais il n’en était finalement rien, car le but tardif dans les arrêts de jeu d’Antoine Griezmann a finalement été annulé par le VAR… alors que la plus grande chaîne d’Europe avait déjà rendu l’antenne, pensant la rencontre terminée.

Le goal était donc annulé pour un hors-jeu et le score de 1-0 entériné pour la Tunisie, alors que sur TF1, les téléspectateurs avaient droit à un tunnel de pubs, pensant que leur équipe avait fait un 7 sur 9 dans cette phase de groupes. Aucune conséquence au classement, car la France terminait de toute façon à la première place, et l’Algérie était éliminée à cause de la victoire de l’Australie contre le Danemark (1-0) dans l’autre match du groupe.

« On voulait s’en excuser auprès de vous », a indiqué face à la caméra le commentateur Grégoire Margotton dans le magazine de l’après-match de TF1.

Une séquence folle qui a évidemment été abondamment commentée sur les réseaux sociaux.