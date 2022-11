Des braqueurs de bijouteries à Acoz et La Louvière devant la cour d’appel: le parquet général requiert des peines plus lourdes!

Quinze jours plus tard, le 16 avril, des auteurs au physique similaire, braquent une bijouterie à Ninove. Butin : 285.000 euros ! Ici aussi, les employés ont été enfermés dans les toilettes. Le 27 octobre 2016, rebelote à La Louvière cette fois. Ici, l’employée est prise en otage à son domicile, son mari menacé de mort si elle n’ouvre pas le coffre aux malfrats. Le mari sera finalement relâché sur le R3 à Mont-sur-Marchienne. Il y a encore eu une tentative de braquage dans une bijouterie d’Acoz, et l’agression à son domicile du patron du bar « Le Nirvana » pour lui dérober sa recette…

Des peines de 5 à 15 ans

Le début de l’enquête, c’est cette information selon laquelle « Salvatore Rosa reprenait du service, qu’il s’était entouré de plusieurs gangsters pour commettre des braquages. » L’homme est alors mis sur écoute ainsi que ceux avec qui il était en relation, notamment Alessio Cafasso. Dans ces écoutes, on entend Rosa se vanter d’avoir certains coups, en donnant des détails précis. On entend aussi la voix d’Alessio Cafasso… Lorsqu’on les a interpellés fin 2017, il était plus que temps ! Dans les écoutes, ils évoquaient leurs projets de braquages futurs. Des banques mais aussi un magasin Maxi Toys. On était à la veille des fêtes de fin d’année…