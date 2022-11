Lucia, une Marcinelloise atteinte d’un cancer incurable, s’est vue refuser son oxygène portable: «Depuis que je suis en soins palliatifs, je suis prisonnière de ma propre maison!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lucia, 75 ans, est désemparée. Cette Marcinelloise se bat contre plusieurs pathologies depuis de nombreuses années. Et comme si ce n’était pas assez difficile comme cela, elle vient encore d’apprendre une plus mauvaise nouvelle. Elle ne peut plus bénéficier de son oxygène portable et craint de devoir passer le temps qu’il lui reste enfermée, seule dans sa maison. « Je suis atteinte de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) depuis des années. Pour cela, je suis suivie par un kiné. Depuis près de 10 ans, j’ai aussi un cancer du sein, qui a récidivé en 2018 et s’est transformé en cancer des os. »

Lucia souffre beaucoup et a appris la mauvaise nouvelle dernièrement : son cancer est incurable, elle bénéficie désormais de soins dits de confort. « Ma maladie respiratoire s’est aussi aggravée au début du Covid : les séances de kiné ont été réduites à 20 minutes et j’ai dû être mise sous oxygène. »

Malheureusement, Lucia enchaîne les difficultés et voici un mois, elle a appris que son concentrateur d’oxygène portable ne lui sera plus fourni.