Deux Verviétois lauréats du prix des acteurs de la transition écologique et alimentaire, à Dison

Ce mardi soir, la Province de Liège a décerné pour la deuxième fois le Prix des Acteurs de la Transition écologique et alimentaire. Profitant de la conférence sur la végétalisation des espaces urbains qu’elle organisait à Dison, la Province a proclamé les lauréats de l’édition 2022. Parmi eux, on retrouve deux associations de la région verviétoise.

On retrouve ainsi le projet hervien Marguerite Happy Cow et le marché coopératif verviétois Vervicoop. Le travail de chacun est récompensé par un chèque de 5.000 €, une façon de soutenir la poursuite de leurs aventures et de les encourager à pousser leur démarche encore plus loin.