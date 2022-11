Le Brainois Charles Cleppe s’envolera vers Istanbul pour participer au concours Best Model of The World

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Charles Cleppe, ce jeune Brainois qui s’était lancé cette année dans le mannequinat et le modeling, poursuit son bonhomme de chemin. Du 12 au 17 décembre, il se rendra à Istanbul, en Turquie, pour participer au concours « Best Model of The World » !

Étudiant en administration avec orientation dans le secteur immobilier, Charles Junior Cleppe, 20 ans, s’était déjà présenté cet été, avec son frère jumeau Théo, au concours Top Model Europe, qui se déroulait au prestigieux hôtel Steigenberger Wiltcher’s (ex-Conrad), à Bruxelles. Il y avait été certifié finaliste sans toutefois décrocher des contrats avec des agences ou une marque, comme il l’espérait. Mais il n’a pas renoncé.