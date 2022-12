Le studio d’animation Digital Graphics à Alleur, créateur notamment d’Ernest et Célestine, a été déclaré en faillite

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La nouvelle aventure s’arrête là pour Digital Graphics Studio, la société de productions de films de cinéma, de vidéos et de programmes de télévision. Installée dans la ferme-château du domaine du Hombroux à Alleur depuis 1994, elle avait déjà connu la faillite en 2017 mais avait été reprise et relancée l’année après par le propriétaire du Hombroux, Christian Delvigne, et par un producteur allemand Peter Volcke.

Cela n’a malheureusement pas suffi.