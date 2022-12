Le Marché Place des Maïeurs à Woluwe-Saint-Pierre réserve des surprises festives pour le mois de décembre

Chaque mercredi du mois de décembre, avec l’aide de @Hub Brussels, le marché réserve des surprises pour petits et grands. Venez soutenir le commerce durable et local, tout en profitant d’animations festives et conviviales. Les restaurants autour du marché seront également ouverts si le cœur vous en dit pour prolonger la soirée !

Au programme le 7 décembre à 16h, un cracheur de feu viendra vous réchauffer à la tombée de la nuit… Pour laisser place, le mercredi 14 décembre à un nouvel artiste, cette fois musicien accordéoniste. La semaine suivante, quatre jours avant de Noël, vous aurez la chance de rencontrer Père de Noël de passage exceptionnel au marché, le 21 décembre !