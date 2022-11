Braquage à la belge: les voleurs repartent avec… l’Aixam de Betsy, «ce n’est pas exactement la voiture de rêve pour s’évader»

Il est entre 4h et 4h30 du matin mardi quand les voisins de Jean-Paul et Betsy ont entendu une voiture démarrer rapportent nos confrères de Het Nieuwsblad. Des individus ont volé la voiture de Betsy mais pour sa propriétaire, « ce n’est pas vraiment la voiture de fuite la plus appropriée ». En effet, les Aixam sont connues pour être des voitures à la vitesse limitée.

« Cette voiture atteint à peine 50 kilomètres par heure et vous n’avez pas le droit de circuler sur l’autoroute avec », précise encore sa propriétaire. Le couple qui possède encore une Aixam grise suspecte que les voleurs ont été surpris. « On soupçonne les auteurs d’avoir été surpris par des cambrioleurs. Dans la ville voisine de Lierd, Deftinge, trois jeunes auraient été pris sur le fait. Ils ont pu fuir à pied là-bas ».