Accident à Havré, le conducteur prend la fuite: «Il a paniqué, il est mineur, on devait bien être à 160 km/h!» clament les deux passagers rescapés

Dans la voiture, Nicolas était assis à l’avant, tandis qu’Amélie était derrière. C’est leur ami qui conduisait. « Il y avait énormément de brouillard. On ne voyait pas à dix mètres devant », commence Nicolas. Sur la chaussée du Roeulx en direction de Mons, le véhicule filait à très vive allure. « On lui a dit plusieurs fois de ralentir, mais il ne l’a pas fait. On arrivait trop vite. Je regardais le GPS et quand j’ai relevé la tête, je n’ai pas eu le temps de lui dire pour le rond-point. » Le véhicule est venu percuter le mur en gabion avant de finir sa course sur le toit, de l’autre côté.