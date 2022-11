Épidémie de salmonellose en Europe, mais heureusement aucun cas en Belgique

La salmonellose pourrait avoir été transmise par un transformateur de viande d’Estonie. Aucun cas n’a encore été détecté en Belgique.

Il est possible que 196 personnes ont été contaminées par la salmonellose ; 56 rapports n’ont pas encore permis d’établir avec certitude que la maladie est en cause. Dix-neuf personnes se sont retrouvées à l’hôpital et, en Grande-Bretagne, une personne en est morte.