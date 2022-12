Vous vouliez passer le permis pratique lors des vacances de Noël? Tout est déjà quasiment complet, tournez-vous plutôt vers la période de Carnaval!

« Nous gardons toujours quelques places pour les conducteurs sous le coup d’une déchéance et les permis provisoires qui expirent. Au-delà de ces possibilités, il ne nous reste plus aucun créneau pour passer l’examen pratique du permis B, ou le test de capacités techniques à la conduite, lors des prochaines vacances scolaires de Noël », explique Aurélie Goutier, porte-parole du réseau AIBV. Pour les centres de Couillet et Mariembourg, il faut attendre le courant de la première quinzaine de janvier pour avoir des places. À Braine-l’Alleud, rien avant la première quinzaine de février.

Eupen au mieux

Du côté du réseau AutoSécurité, il reste quelques opportunités juste avant Noël comme à Huy le 22 décembre (2 places) à Tournai le 20 (3 p.), le 21 (10 p.) et le 23 (10 p.), à Eupen le 19 (2 p.) et à Lobbes les 20 et 21 (6 p. en tout). Pour la période de vacances proprement dite, il était encore possible ce mercredi soir de réserver à Tournai le 30 décembre (10 places), à Eupen le 28 décembre (2 p.), le 3 janvier (14 p.) le 5 janvier (12 p.) et le 6 janvier (1 p.) et à Lobbes le 27 décembre (3 p.) et le 3 janvier (1 p.). Les candidats qui ne doivent pas rentrer à l’école le 9 janvier peuvent se tourner vers Tournai (11 p.), Bastogne (2 p.) et Eupen (11 p.). Pour AutoSécurité, il faut donc aussi se rabattre sur la quinzaine de Carnaval si on veut du choix pendant ses congés.