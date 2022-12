Vanessa et Alessio, son fils autiste de 12 ans, sont sans chauffage depuis deux semaines à Marchienne-au-Pont, suite à un dégât des eaux: «J’ai peur pour la santé de mon fils»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vanessa et son fils Alessio sont installés dans la maison marchiennoise depuis 8 ans. Mais depuis quelques mois, la situation est invivable pour la mère et son fils. Humidité importante et murs dégradés rendent la vie très dure dans la maison. « Mais le pire, c’est l’absence de chauffage depuis deux semaines », explique Vanessa.

Vanessa s’occupe de son fils autiste de 12 ans, seule chez elle. - C.H.

Il y a une quinzaine de jours, la cave a été inondée suite à la fuite d’une conduite de la SDWE. Complètement submergée, la chaudière a été endommagée, elle est depuis hors d’usage.

Glacial à l’étage

En ces temps de plus en plus froids, l’absence de chauffage se fait ressentir de manière considérable.