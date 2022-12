Hadja Lahbib: «Dans les grands conflits de ce monde, la Belgique est une voix très écoutée»

Il fallait que les agendas se libèrent de part et d’autre. Et le week-end dernier, c’était, en Ukraine, l’anniversaire de l’Holodomor, la commémoration d’une page sombre de leur histoire avec cette famine provoquée par Staline en 1932 et 1933 qui a tué des millions de personnes. Aujourd’hui se développe cette formidable initiative « Grain from Ukraine » dans laquelle la Belgique s’est inscrite (elle va y consacrer 10 millions, NdlR). Un beau geste de solidarité de l’Ukraine et du président Zelensky pour financer le transport de céréales depuis les ports ukrainiens vers des pays du sud afin d’y éviter la famine. On aide l’agriculture et l’économie ukrainiennes et on aide à éviter une crise alimentaire ailleurs dans le monde. Ça montre que ce monde globalisé a aussi quelque chose de très positif et de beau.

C’est d’être confrontée à toute cette horreur. On a visité des villages où il y a eu des exécutions, des tortures. On se rend compte de toute la sauvagerie, de la barbarie de la guerre. Il y a aussi ce message fort de résistance d’un peuple pour des droits, des valeurs qu’on croit acquises mais qui ne le sont pas et cela nous rappelle à la vigilance. La Russie attaque aujourd’hui l’Ukraine, mais où s’arrêtera-t-elle si on laisse cette rhétorique du plus fort gagner ? Ce serait la jungle. Quand on voit ces femmes laissées seules avec les enfants dans des villages à moitié démolis, à seulement 20 minutes de Kiev… Cette guerre hybride menée par les Russes, vicieuse puisqu’elle touche les points stratégiques comme les centrales énergétiques et vise à saper le moral. On s’installe dans une horrible guerre d’usure.

Une guerre d’usure peut durer longtemps : vous avez senti les Ukrainiens prêts à négocier ?

Quand on est confronté à des actes aussi barbares que des exécutions sommaires, de la torture, des enlèvements, des déportations de population et d’enfants, des pillages, aussi dans les musées, et là, on touche à l’identité même du peuple ukrainien (la Belgique apporte ici aussi son aide à l’Ukraine), je crois que c’est aux Ukrainiens de nous dire quand la diplomatie pourra reprendre sa place. Pour l’instant, le message, c’est qu’ils ont besoin d’armes pour résister, de boucliers antimissiles pour préserver leurs villes. Tout le monde a envie que la guerre se termine au plus vite. Mais là, il y a trop d’atrocités pour revenir à la table des négociations.

Vous n’avez plus aucun contact avec les autorités russes ?

Non. Au début de la guerre, on a renvoyé une partie de leur personnel : ils représentaient le pouvoir moscovite et étaient donc aussi un peu espions. Ils ont fait de même. On a réduit notre personnel à sa plus simple expression, ça permet de traiter encore les cas humanitaires et d’avoir un contact minimum avec les citoyens russes.

Cette agression russe fait aussi planer la menace d’une 3e guerre mondiale ou d’une apocalypse nucléaire. Cela angoisse les citoyens. Quel message pouvez-vous leur adresser ? Devons-nous être très inquiets ?

Il faut tout d’abord garder la tête froide. Si on soutient l’Ukraine, c’est pour que la guerre ne vienne pas jusqu’à nous. Les bases de la paix, c’est respecter le territoire de chacun, respecter l’identité des minorités, l’identité d’un pays, sa langue, son territoire. Quand on enfreint ces bases élémentaires, nous sommes tous en danger. Donc, il faut absolument aider l’Ukraine à gagner cette guerre (…) Nous sommes un des pays fondateurs de l’Union européenne. On défend ces valeurs car on sait que c’est le prix de la paix. La Belgique est réputée pour savoir jeter des ponts. Je suis à chaque fois très agréablement surprise de l’écoute et de l’influence que nous avons sur la scène internationale : dans les grands conflits de ce monde, la Belgique est une voix très écoutée. On a cette habitude d’entendre des points de vue différents, de les faire converger et de trouver une solution, un compromis qui met tout le monde d’accord.

Quand cette guerre s’arrêtera, sera-t-il possible de reprendre des relations diplomatiques plus ou moins normales avec la Russie ?

C’est un peu tôt pour se prononcer : la guerre est en cours et on ne sait pas comment elle s’achèvera. Ce que nous souhaitons, en tant que Belges, c’est faire la différence entre le peuple russe et le régime et maintenir un minimum de contacts avec ces citoyens russes, muselés par un dictateur, pour préparer justement la paix. La Belgique était opposée à l’interdiction de visas pour les citoyens russes ; il est important de leur permettre de quitter le pays, pour pouvoir exprimer un autre point de vue que celui du Kremlin.

On ne peut pas imaginer que les dirigeants russes évitent la Cour pénale internationale ?

On travaille déjà avec elle. J’ai rencontré le procureur Karim Khan sur la question de l’impunité. La Belgique a dégagé un budget spécifique pour aider la Cour pénale et la Cour internationale de justice. Il n’y aura pas d’impunité. Il faut que tous les crimes commis sur le territoire ukrainien, par qui que ce soit d’ailleurs, soient poursuivis. Deux experts belges en scènes de crime vont partir récolter les preuves qui serviront dans un procès. Une condition de la paix, c’est que justice soit rendue.