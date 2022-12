La polémique du Zwarte Piet ou du père Fouettard enfle en Europe, en particulier aux Pays-Bas où le débat a pris de l’ampleur. En 2020, 9 écoles sur 10 y avaient renoncé au Zwarte Piet. Le débat s’est étendu chez nous à la Flandre et un peu en Wallonie. Même l’ONU a lancé des enquêtes sur cette tradition. Comme on dit, il y a deux écoles : certains voient dans ce personnage au visage noir qui accompagne saint Nicolas un simple ramoneur qui l’aide à passer la cheminée, d’autres y voient la caricature de blackface, qui rappelle l’époque du colonialisme. La bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant (MR), réfute dans nos colonnes toute idée de débat sur le sujet : « Plus que jamais, j’ai envie de perpétuer les traditions ancestrales et de faire jouer la magie. Cela me désole qu’on ait ce genre de débat. J’ai un petit garçon de 5 ans et quand il voit saint Nicolas et Père Fouettard arriver, il est tout content. Nous, à Jurbise, on veut perpétuer la tradition pour les enfants. Laissons les rêver et imaginer. Vous n’allez pas parler du passé colonial aux petits bouts. » Et dans le Centre, que disent nos bourgmestres ?