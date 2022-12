Le grand retour du Marché de Noël à Momalle ce week-end: 15 chalets sur la place et 20 artisans locaux dans la salle

L’ambiance sera à la fête tout au long de ce week-end sur la place Marcel Hicter de Momalle (Remicourt). Le Marché de Noël s’y installe pour trois jours.

« Après deux années marquées par la crise sanitaire, nous sommes heureux de pouvoir à nouveau proposer cet événement sans contrainte », confie Stéphane Abraham, un des organisateurs. « Comme lors de la dernière édition en 2019, il y aura 15 chalets en bois sur la place qui proposent à boire et à manger du vendredi au dimanche soir. Dans la salle, on retrouvera, le samedi et le dimanche, une vingtaine d’artisans et exposants avec des produits locaux. Un bon plan pour des idées cadeaux. »