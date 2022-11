Quatre jours de travail par semaine, le projet-pilote international plébiscité

Une évaluation du projet « Semaine de quatre jours » a été publiée mercredi et montre que 97 % des quelque 500 répondants souhaitent conserver ce système de semaine raccourcie. Le système est si populaire que 70 % des participants affirment même qu’il leur faudrait une grosse augmentation salariale pour revenir à une semaine de 40 heures.

Plus de 30 entreprises de divers secteurs (informatique, gastronomie, consultance, construction…) et 900 employés ont pris part au projet-pilote, encadré par des chercheurs de Boston, Cambridge et Dublin.