Christine McVie, la chanteuse du groupe Fleetwood Mac, est décédée à l’âge de 79 ans

Christine McVie a rejoint la formation au début des années 1970 et a fait partie du groupe jusqu’en 1998. En 2014, elle est revenue en tant que chanteuse. Christine McVie a écrit certains des tubes les plus célèbres du groupe, comme Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me et Songbird.

L’artiste est décédée à l’hôpital, entourée de sa famille, après une courte maladie.