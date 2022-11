Coupe du monde: Szczesny arrête un penalty de Messi sifflé pour une faute litigieuse sur l’Argentin (vidéo)

Après 36 minutes de jeu, un premier tournant important de la rencontre entre la Pologne et l’Argentine, décisive dans le cadre de la qualification pour les huitièmes de finale dans la poule C de la Coupe du monde, a animé une première période globalement dominée par Lionel Messi et compagnie.

En parlant de « La Pulga », c’est pour une faute sur lui que l’arbitre, à savoir le Néerlandais M. Makkelie, a sifflé un penalty après avoir consulté la vidéo. Pour ce dernier, Wojciech Szczesny, auteur d’une sortie loupée, a touché fautivement Messi. Sur les images, on voit qu’il le heurte des doigts au visage, mais l’attaquant avait précédemment raté sa reprise de la tête.

Est-ce une bonne décision arbitrale ? En tout cas, Messi n’est pas parvenu à ouvrir la marque, le gardien de but polonais réalisant un arrêt cinq étoiles sur sa ligne de but dans la foulée. Bref, c’était toujours 0-0 au repos.