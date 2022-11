Cet homme âgé d’une trentaine d’années avait déjà volé à trois reprises la veille, du tabac et d’autres denrées. Et ce mercredi vers 16 heures, il a à nouveau été interpellé pour un vol de tabac et de la nourriture en partie déjà consommée sur place. Il s’agit d’une personne en situation irrégulière qui, sera déférée au parquet ce jeudi matin.